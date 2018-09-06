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«العمل» تصدر توضيحاً عن توطين نشاط «الملابس الجاهزة»

«العمل» تصدر توضيحاً عن توطين نشاط «الملابس الجاهزة»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن قرار توطين نشاط الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية لا يتعارض مع قرار تأنيث وتوطين الملابس والمستلزمات النسائية.

وأضافت، أن القرار لا يتعارض مع قرارات التوطين في المناطق التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها.

يذكر أن الوزارة أعلنت بدء تطبيق قرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا غرة محرم القادم، عبر 3 مراحل، وأن المرحلة الأولى ستطبق اعتبارا من 1/1/1440، وتشمل نشاطات: السيارات والدراجات النارية، الأواني المنزلية، الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية.

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