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إمام المسجد النبوي: لكل عبادة حِكمة ربانية ومقصد تربوي

إمام المسجد النبوي: لكل عبادة حِكمة ربانية ومقصد تربوي
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تواصل – فريق التحرير:

قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي – في خطبة الجمعة – تنوع الفرائض والواجبات من العبادات اختبار وابتلاء للمؤمن على غلبته لهواه وصدقه في السعي لمرضاة الله، فانتقال العبد من عبادة إلى أخرى بحسب وقت كل منها دليل على أنه عبد حقيقي لله غرضه تتبع مرضاة الله.

وأضاف: تتنوع العبادات بمقاصدها فتحقق كل عبادة منها حكمة ربانية ومقصداً تربوياً ففي الصلاة قال الله تعالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)، وفي الزكاة: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)، وفي الصيام: (لعلكم تتقون)، وفي الحج: (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات).

وقال خطيب المسجد النبوي: تتنوع العبادات بمناسكها وطرق أدائها فمن عجز بمرض أو سفر أو فقر أو ضعف عن عبادة وجد أجره في رخصة وعبادة أخرى رعايةً لظروف المكلفين، ورفعاً للحرج عنهم وتيسيراً لهم، ومن الأحاديث العظيمة التي تدل على سعة رحمة الله وفضله ومراعاة أحوال المكلفين: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً).

وتابع: أن الإسلام راعى أحوال المكلفين من النساء حيث تعجز المرأة عن القيام ببعض أعمال الرجال فرتب على أعمالهن أجراً عظيماً تقديراً لدورهن وقيمة أعمالهن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت).

وأوضح: تتنوع العبادات بفضائلها فتزيد كل عبادة في صحائف أعمال المسلم سجلاً من الخير، وفيضاً من الثواب والأجر الجزيل، منها ما يؤدي إلى محو الذنوب والخطايا، مؤكداً أن في تنوع العبادات مدافعة لبواعث السآمة والملل، ونشاطاً يجعل المسلم يستشعر المتعة واللذة في العبادة، وأن هناك عبادات فردية لها فضل وفيها حِكَم فهي تقوي الصلة بالله وتربي على الإخلاص والبعد عن الرياء، وتزيد صفاء الروح والأنس بالله، قال الحسن البصري حينما سُئل: ما بال أهل الليل على وجوههم نور؟ قال: لأنهم خلوا بربهم فألبسهم من نوره سبحانه وتعالى، مشيراً إلى أن للعبادات التي يجتمع في أدائها المسلمون كالصلاة والحج وغيرهما مقاصد لا تخفى منها: التودد والتحاب، ومعرفة أحوال بعضهم لبعض، وإظهار عز المسلمين، وتعليم الجاهل.

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