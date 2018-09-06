تحريات القصيم تتوصل لمتهم قام بإحراق عدة مركبات (صور)

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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه وفي ضوء نتائج مباشرة عدد من البلاغات عن احتراق مركبات متوقفة في أحياء متفرقة جنوب مدينة بريدة، فقد ثبت من إجراءات البحث والاستدلال وجود شبهة جنائية في تلك الحوادث، وتم – بتوفيق الله – حصر الاتهام في أحد الأشخاص بالعقد الثالث من عمره والقبض عليه، حيث أقر بقيامه بإضرام النار في أربع عشرة مركبة وإلحاق الضرر بها في أوقاتٍ متأخرةٍ من الليل مستخدماً دراجةً هوائية في تنقلاته وموادّ سريعة الاشتعال لهذا الغرض، وجرى إيقافه وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

 

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