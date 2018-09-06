‏مركز البدانة في «سعود الطبية» ينقذ مواطناً أجرى عملية بدولة عربية

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أنقذ مركز جراحات البدانة بمدينة الملك سعود الطبية، مواطناً خمسينياً كان قد أجرى عملية جراحية لتحوير مسار الجهاز الهضمي، وبعد إجراء العملية تعرض المريض لمضاعفات كبيرة كادت تودي بحياته.

وأفادت المدينة الطبية، أن عملية جراحية كادت تودي بحياة المواطن الخمسيني بعد أن تمت العملية لدى أحد الأطباء في دولة عربية حيث تم عمل جراحة لتحوير مسار الجهاز الهضمي وبعد إجراء العملية تعرض المريض لمضاعفات كبيرة وخطيرة.

وأوضحت أن المواطن كان يعاني من سمنة مفرطة وقد سافر لإحدى الدول العربية لعمل عملية تحوير مسار للجهاز الهضمي عند أحد الأطباء في عيادته الخاصة بعد العملية تعرض لنزيف حاد كاد يؤدي إلى الوفاة، حيث عجز الطبيب المعالج التعامل مع هذه الحالة الحرجة.

وأشارت إلى أن المريض وصل مباشرة من المطار إلى طوارئ مدينة الملك سعود الطبية، وتمت مباشرة حالته من قبل الأطباء في مركز جراحات البدانة بقيادة رئيس المركز، الدكتور هيثم بن محمد الفلاح، وتم إدخال المريض التنويم مباشرة وأجريت له الفحوصات المخبرية والإشعاعية المستعجلة حيث خضع للعلاج اللازم في مثل هذه الحالات وبفضل من الله تماثل المريض للشفاء وخرج من المستشفى.

جدير بالذكر، أن مركز جراحات البدانة بمدينة الملك سعود الطبية حصل على شهادة الجمعية العالمية لجراحات البدانة، كمركز معتمد دولي لجراحات البدانة؛ حيث حقق درجات عالية من الأمان والسلامة للمرضى؛ ليكون أول مركز تابع لوزارة الصحة معترف به عالمياً على مستوى المملكة العربية السعودية.