مدن إيطالية تمنع السياح من تناول الطعام

تواصل – وكالات:

أطلقت مدينة فلورنسا في إيطاليا حملة قانونية جديدة ينظر إليها على أنها تستهدف المجموعات السياحية، عبر منع الزوار من تناول الأكلات الإيطالية الشهير مثل ساندوتشار بانيني والبيتزا والفوكاشيا على الأرصفة وأمام المطاعم، وسيواجه السياح الذين لا يلتزمون بالقانون دفع غرامات تتراوح بين 135 و581 دولاراً أمريكياً.

ويتعلق الحظر بالشوارع والميادين القريبة من المطاعم في وسط المدينة وبخاصة أمام مبنى بلدية فلورنسا الذي يرجع للعصور الوسطى.

وذكرت صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية، أن فلورنسا مثلها مثل العديد من المدن الإيطالية تعاني نقصاً كبيراً في المقاعد؛ ولذا يلجأ السياح إلى الجلوس على الأرصفة أو الوقوف أمام المطاعم لتناول المأكولات.

وكان أصحاب المحلات اشتكوا من تزاحم السياح أمام محلاتهم، وقد وصل الأمر إلى وقوع مشاجرات مع أصحاب المنازل اللصيقة بالمطاعم.

وسيتعرض أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً للملاحقة عبر هذا القانون الذي تم الإعلان عنه في 4 سبتمبر (أيلول) الجاري.

وبحسب تقرير “سي إن إن” فإن عمدة فلورانس سبق أن اتخذ قرارات أخرى للحد من “كسل” السياح؛ إذ أصدر داريو نارديلا في الصيف الفائت قراراً بضرورة “تنظيف” أرصفة الكنائس من الزوار باستمرار لمنع السياح من التخييم على الأدراج لتناول طعامهم.

وفلورنسا ليست المدينة الإيطالية الوحيدة التي بدأت تلاحق طعام السياح، ففي العام المنصرم، منعت بلدية روما تناول الطعام بالقرب من نافورة تريفي والأدراج الإسبانية.