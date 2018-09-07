مدن إيطالية تمنع السياح من تناول الطعام

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

متظاهرون عراقيون يحرقون مقر القنصلية الإيرانية في البصرة (فيديو)

متظاهرون عراقيون يحرقون مقر القنصلية الإيرانية في البصرة (فيديو)

وفاة مواطن وشقيقته غرقاً في مستنقع مياه بأملج

وفاة مواطن وشقيقته غرقاً في مستنقع مياه بأملج

النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مقيم تحرش بموظفات

النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مقيم تحرش بموظفات

«الكهرباء»: 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في برنامج «تيسير»

«الكهرباء»: 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في برنامج «تيسير»

مدن إيطالية تمنع السياح من تناول الطعام

مدن إيطالية تمنع السياح من تناول الطعام
0

تواصل – وكالات:

أطلقت مدينة فلورنسا في إيطاليا حملة قانونية جديدة ينظر إليها على أنها تستهدف المجموعات السياحية، عبر منع الزوار من تناول الأكلات الإيطالية الشهير مثل ساندوتشار بانيني والبيتزا والفوكاشيا على الأرصفة وأمام المطاعم، وسيواجه السياح الذين لا يلتزمون بالقانون دفع غرامات تتراوح بين 135 و581 دولاراً أمريكياً.

ويتعلق الحظر بالشوارع والميادين القريبة من المطاعم في وسط المدينة وبخاصة أمام مبنى بلدية فلورنسا الذي يرجع للعصور الوسطى.

وذكرت صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية، أن فلورنسا مثلها مثل العديد من المدن الإيطالية تعاني نقصاً كبيراً في المقاعد؛ ولذا يلجأ السياح إلى الجلوس على الأرصفة أو الوقوف أمام المطاعم لتناول المأكولات.

وكان أصحاب المحلات اشتكوا من تزاحم السياح أمام محلاتهم، وقد وصل الأمر إلى وقوع مشاجرات مع أصحاب المنازل اللصيقة بالمطاعم.

وسيتعرض أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً للملاحقة عبر هذا القانون الذي تم الإعلان عنه في 4 سبتمبر (أيلول) الجاري.

وبحسب تقرير “سي إن إن” فإن عمدة فلورانس سبق أن اتخذ قرارات أخرى للحد من “كسل” السياح؛ إذ أصدر داريو نارديلا في الصيف الفائت قراراً بضرورة “تنظيف” أرصفة الكنائس من الزوار باستمرار لمنع السياح من التخييم على الأدراج لتناول طعامهم.

وفلورنسا ليست المدينة الإيطالية الوحيدة التي بدأت تلاحق طعام السياح، ففي العام المنصرم، منعت بلدية روما تناول الطعام بالقرب من نافورة تريفي والأدراج الإسبانية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

لماذا يشتهي البعض المذاق الحلو والبعض الآخر المالح؟

لماذا يشتهي البعض المذاق الحلو والبعض الآخر المالح؟

«صحة الرياض» تُحذر من التعرض للشمس في هذا التوقيت

«صحة الرياض» تُحذر من التعرض للشمس في هذا التوقيت

تحذيرات من تناول الشاي بعد الطعام.. تعرّف على السبب

تحذيرات من تناول الشاي بعد الطعام.. تعرّف على السبب

5 نصائح لتجنب الانتفاخ بعد تناول الطعام.. تعرَّف عليها

5 نصائح لتجنب الانتفاخ بعد تناول الطعام.. تعرَّف عليها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>