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«مكافحة المخدرات»: «الفراولة السريعة» لا تحتوي على مواد مخدرة

«مكافحة المخدرات»: «الفراولة السريعة» لا تحتوي على مواد مخدرة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عدم صحة ما يجري تداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انتشار ما يسمى بـ«الفراولة السريعة» في المدارس واحتوائها على مواد مخدرة.

وأوضح مدير عام العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بندر الرميحي، أن الحبوب موضوع الشائعة لا تحتوي على أي مادة مخدرة، وتستخدم كبديل للسكريات لمرضى السكر، وتتميز بتغيير طعم الأشياء الحمضية إلى سكريات.

وأبان الرميحي، أنه سبق لعدد من المختبرات فحص المنتج وتبين عدم احتوائه على أي مواد مخدرة، وأن مكوناته عبارة عن نبتة تحتوي على بروتين ومادة أخرى «كراكولين» تعمل على تغيير طعم بعض أنواع الطعام الحامض وتحفز مناطق تذوق باللسان إلى الطعم الحلو، وأن جميع مكوناتها غير ضارة ولكن الإفراط في استخدامها هو ما يسبب الضرر كأي منتج آخر.

ودعا الرميحي الجميع إلى تحري الدقة وقطع دابر الشائعات حول أي موضوع يطال أمن المجتمع، لافتاً إلى أن مثل هذه الشائعات تنتشر مع كل عام دراسي.

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