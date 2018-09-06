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«الكهرباء»: 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في برنامج «تيسير»

«الكهرباء»: 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في برنامج «تيسير»
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أنها أتاحت خمس قنوات مختلفة للمشتركين الراغبين في الخروج من برنامج تيسير، إضافة إلى تخصيص قناتين منهما للراغبين في العودة للاشتراك بالبرنامج مرة أخرى.

وأوضحت الشركة، أن أي مشترك يمكنه الخروج من برنامج تيسير عن طريق موقع الشركة (se.com.sa)، أو تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على أجهزة الهواتف الذكية، أو الاتصال بمركز خدمة المشتركين على الرقم الموحد (920001100)، أو إرسال رقم حساب المشترك إلى حساب (العناية بالمشتركين) على “تويتر”، إضافة إلى إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) تتضمن الرمز متبوعاً برقم الحساب (UFB#1001234567) إلى الرقم الموحد (500120).

وبشأن القنوات الخاصة، بإعادة إدراج المشتركين في “تيسير”، أبانت الشركة أن أي مشترك يمكنه إعادة الاشتراك بالبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني (se.com.sa)، أو الاتصال بالرقم الموحد (920001100).

وشددت الشركة على أنها أتاحت هذه الخدمة بعد تلقيها عدداً من طلبات المشتركين الراغبين في إعادة إدراجهم ضمن “تيسير”، بعد أن تعرفوا على البرنامج ومميزاته.

ونوهت بأن عملية الخروج من برنامج تيسير أو إعادة الاشتراك لا يترتب عليها أي تكلفة مالية، لا سيما أن الهدف من البرنامج هو التيسير على المشتركين الذين تتراوح قيمة فواتيرهم ما بين 300 إلى 3000 ريال، من خلال سداد الحد الأدنى من قيمة الفاتورة أو الخروج منه وسداد كامل المبلغ المستحق.

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