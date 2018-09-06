مقتل قيادي حوثي و16 من مرافقيه بنيران الجيش اليمني في تعز

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الحصيني» يُحذر: توقعات بسيول وصواعق تضرب عدة مناطق

«الحصيني» يُحذر: توقعات بسيول وصواعق تضرب عدة مناطق

تسببت في بتر قدمه.. عملية دهس متعمدة لمواطن داخل مول بمكة

تسببت في بتر قدمه.. عملية دهس متعمدة لمواطن داخل مول بمكة

«النقل» توضح حقيقة ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر

«النقل» توضح حقيقة ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر

توجيه تهمة غسل الأموال لمواطن ومقيم وصلت ثروتهما لـ64 مليونا

توجيه تهمة غسل الأموال لمواطن ومقيم وصلت ثروتهما لـ64 مليونا

مقتل قيادي حوثي و16 من مرافقيه بنيران الجيش اليمني في تعز

مقتل قيادي حوثي و16 من مرافقيه بنيران الجيش اليمني في تعز
0

تواصل – وكالات:

قُتل قيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الخميس، مع عدد من مرافقيه خلال المعارك التي تشهدها مديرية المعافر جنوبي غرب محافظة تعز .

وذكر مصدر ميداني بحسب موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش الوطني اليمني، أن القيادي في المليشيا المدعو ابراهيم محمد صالح القاضي المكنى “أبو رداد” لقي مصرعه مع 16 من مرافقيه خلال مواجهات مع أبطال الجيش في منطقة الكدحة بمديرية المعافر.

وأشار المصدر إلى أن المواجهات اندلعت عقب محاولة المليشيا التسلل باتجاه مواقع حررتها قوات الجيش مؤخرا في منطقة الكدحة، مؤكدا أن ابطال الجيش افشلوا محاولة المليشيا وأجبروها على التراجع والفرار بعد تكبدها الخسائر، مضيفا أن قوات الجيش تمكنت من أسر عدد من عناصر المليشيا أثناء المعارك.

وتشهد جبهة الكدحة معارك عنيفة وسط تقدم كبير تحرزه قوات الجيش الوطني، وتقهقر كبير في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية .

وكانت قوات الجيش الوطني سيطرت خلال الأيام القليلة الماضية على منطقة الرونه ونقيل الكورة الاستراتيجي والقريب من سوق الكدحة ، بعد ان تمكنت سابقاً من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية من سلسلة جبلية تطل على وادي الغيل والتلال الحمر ، وجبل الشهداء ، وجبل القهراء والمعيقم وجبل المحطة التي تقع جنوبي منطقة الكدحة .

وخلال المعارك لقي العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم ، كما تمكنت قوات الجيش الوطني ، من اسر عدد كبير من العناصر المليشيات الانقلابية واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والاليات القتالية .

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الجيش اليمني يسحق الحوثيين ويحرر مديرية «الظاهر» في صعدة

الجيش اليمني يسحق الحوثيين ويحرر مديرية «الظاهر» في صعدة

الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية جنوب تعز ويقصف مواقع للحوثيين

الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية جنوب تعز ويقصف مواقع للحوثيين

الجيش اليمني يسيطر على طرق رئيسية في لحج وتعز

الجيش اليمني يسيطر على طرق رئيسية في لحج وتعز

الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي على حيران

الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي على حيران

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>