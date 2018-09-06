مقتل قيادي حوثي و16 من مرافقيه بنيران الجيش اليمني في تعز

تواصل – وكالات:

قُتل قيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الخميس، مع عدد من مرافقيه خلال المعارك التي تشهدها مديرية المعافر جنوبي غرب محافظة تعز .

وذكر مصدر ميداني بحسب موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش الوطني اليمني، أن القيادي في المليشيا المدعو ابراهيم محمد صالح القاضي المكنى “أبو رداد” لقي مصرعه مع 16 من مرافقيه خلال مواجهات مع أبطال الجيش في منطقة الكدحة بمديرية المعافر.

وأشار المصدر إلى أن المواجهات اندلعت عقب محاولة المليشيا التسلل باتجاه مواقع حررتها قوات الجيش مؤخرا في منطقة الكدحة، مؤكدا أن ابطال الجيش افشلوا محاولة المليشيا وأجبروها على التراجع والفرار بعد تكبدها الخسائر، مضيفا أن قوات الجيش تمكنت من أسر عدد من عناصر المليشيا أثناء المعارك.

وتشهد جبهة الكدحة معارك عنيفة وسط تقدم كبير تحرزه قوات الجيش الوطني، وتقهقر كبير في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية .

وكانت قوات الجيش الوطني سيطرت خلال الأيام القليلة الماضية على منطقة الرونه ونقيل الكورة الاستراتيجي والقريب من سوق الكدحة ، بعد ان تمكنت سابقاً من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية من سلسلة جبلية تطل على وادي الغيل والتلال الحمر ، وجبل الشهداء ، وجبل القهراء والمعيقم وجبل المحطة التي تقع جنوبي منطقة الكدحة .

وخلال المعارك لقي العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم ، كما تمكنت قوات الجيش الوطني ، من اسر عدد كبير من العناصر المليشيات الانقلابية واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والاليات القتالية .