«أمين جدة»: فريق عمل لمتابعة إغلاق الورش المخالفة بالأحياء.. والتوطين ضرورة

تواصل – جدة:

زار أمین محافظة جدة صالح بن علي التركي في جولة تفقدیة مساء الیوم مشروع المدینة الذكیة للصناعات الخفیفة وصیانة السیارات على طریق عسفان، یرافقه عدد من قیادات الأمانة من وكلاء ومساعدین ومدیرین، واطلع خلالھا على تطورات المشروع ومراحل نموه.

وكان في استقبال أمین جدة بمشروع المدینة الذكیة الرئیس التنفیذي لشركة جدة للتنمیة والتطویر العمراني المھندس إبراھیم بن إسماعیل كتبخانة، ورئیس مجلس إدارة شركة السابقون الدولیة القابضة (المطور والمستثمر للمشروع) عبدالله المعیلي السھلي.

واطلع الأمین خلال حفل تعریفي على تطورات المشروع ومراحل نموه ووقف على جاھزیة المرحلة الأولى التي أصبحت مھیأة بالكامل لاستقطاب أنشطة الصناعات الخفیفة بأنواعھا، بجانب صیانة السیارات على مساحة تبلغ 960 ألف متر مربع.