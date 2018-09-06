القصاص من وافد قتل مواطناً بطعنات نافذة بالرياض

تواصل – واس:

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، بعد إدانته بقتل مواطن بطعنات نافذة أودت بحياته.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: “أقدم / محمد أحمد ياسين رضوان – مصري الجنسية – على قتل / محسن بن عبدالرحمن بن ناجي اليامي – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه عدة طعنات أدت إلى وفاته بسبب خلاف بينهما”.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني محمد أحمد ياسين رضوان – مصري الجنسية – اليوم الخميس 26 / 12/ 1439هـ في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.