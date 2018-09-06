المدينة.. ضبط مطبخ إعاشة وإتلاف أغذية داخل مستودع‬ (صور)

تواصل – ماجد الرفاعي:

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية العيون وبلدية العوالي وبلدية أحد بأمانة منطقة المدينة المنورة خلال هذا الأسبوع مطبخ إعاشة مخالفاً داخل مزرعة، وشاحنة نقل تحتوي على مشروبات غازية بسبب تعرضها لدرجات حرارة عالية ومستودعاً لحفظ المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وذكر وكيل الأمين لشؤون البلديات بأمانة المنطقة المهندس سعود بن هريسان العنزي أن الفرق الرقابية في بلدية العيون أحبطت توزيع أكثر من 600 وجبة إعاشة جاهزة على أحد الفنادق. حيث يتم تحضيرها داخل مزرعة خارج النطاق العمراني وتم إتلاف كامل الوجبات وتسليم العمالة المخالفة وحدة ضبط المخالفات.

وأضاف العنزي أن الفرق الرقابية في بلدية العوالي أتلفت 12000عبوة من المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة لشاحنة نقل قادمة من خارج المدينة قبل توزيعها على الأسواق؛ وذلك بسبب سوء الحفظ والنقل وتعرضها لأشعة الشمس.

وأشار وكيل الأمين لشؤون البلديات أن بلدية أحد ضبطت مستودعاً غير مرخص ويستخدم في تخزين المواد الغذائية منتهية الصلاحية ويتم حفظ المواد الأخرى في درجات حرارة مرتفعة. حيث تم إتلاف 155 كرتون كيك وفطائر منتهية الصلاحية و240 كيلوجراماً أسماك وصوص وبهارات ومواد مجهولة المصدر.

ودعا العنزي المواطنين والمقيمين بسرعة البلاغ عن حالات الاشتباه في مثل هذه المخالفات، وتسجيل بلاغ لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم (940)، أو عبر تطبيق (أمانتي 940) المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية، أو عبر الواتساب رقم (0548990940) للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.