حرس الحدود يعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية البحرية

تواصل – الرياض:

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية البحرية للقوات الخاصة للأمن والحماية برتبة: (جندي- جندي أول- عريف – وكيل رقيب ) للتعيين بعد التخرج بمشروع الشمال بمنطقة تبوك ومشروع البحر الأحمر بمنطقتي تبوك والمدينة المنورة.

ودعت المديرية العامة لحرس الحدود المتقدمين للدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط (https://jobs.fg.gov.sa) ومن ثم الدخول على خانة القبول الإلكتروني للعسكريين، والاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الطلب؛ لمعرفة حالة القبول.

كما تعتذر القوات الخاصة للأمن والحماية لجميع المتقدمين الذين لم يحالفهم القبـول، مع تمنياتها للجميع بالتوفيق والنجاح.