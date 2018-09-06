تهيئة 18 عيادة علاجية للمدخنين بالمدينة.. ورصد 4 مخالفات لاستخدام التبغ

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الحصيني» يُحذر: توقعات بسيول وصواعق تضرب عدة مناطق

«الحصيني» يُحذر: توقعات بسيول وصواعق تضرب عدة مناطق

تسببت في بتر قدمه.. عملية دهس متعمدة لمواطن داخل مول بمكة

تسببت في بتر قدمه.. عملية دهس متعمدة لمواطن داخل مول بمكة

«النقل» توضح حقيقة ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر

«النقل» توضح حقيقة ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر

توجيه تهمة غسل الأموال لمواطن ومقيم وصلت ثروتهما لـ64 مليونا

توجيه تهمة غسل الأموال لمواطن ومقيم وصلت ثروتهما لـ64 مليونا

تهيئة 18 عيادة علاجية للمدخنين بالمدينة.. ورصد 4 مخالفات لاستخدام التبغ

تهيئة 18 عيادة علاجية للمدخنين بالمدينة.. ورصد 4 مخالفات لاستخدام التبغ
0

تواصل – المدينة المنورة:

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة المدينة المنورة ضمن أعمالها الرقابية الميدانية أربع مخالفات لاستخدام التبغ بالمدينة المنورة، جرى خلالها تحرير المخالفات المتضمنة تحصيل الغرامات، طبقاً للتنظيمات المتعلقة بهذا الشأن.

وفي السياق ذاته، ينفذ برنامج مكافحة التدخين بصحة المدينة المنورة برامج توعوية في أماكن تواجد المستهدفين من المدخنين وغير المدخنين، تشمل التعريف بنظام مكافحة التدخين، وتقديم الاستشارات والتثقيف الصحي؛ بهدف الحد من نسبة التدخين والتدخين القسري، وتعزيز صحة المجتمع وحمايته من الأمراض ومضاعفاتها، من خلال تعزيز الوعي الصحي عن أضرار التدخين والأمراض التي يسببها، وعوامل الخطورة الناتجة عنه؛ وصولاً إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى الكوادر الصحية عن أخطار التدخين.

وهيأ البرنامج 18 عيادة بالمدينة المنورة، تقدم خدماتها العلاجية للمدخنين، وتتيح إمكانية حجز موعد عن طريق الاتصال بالرقم 973 أو عبر التطبيق الإلكتروني «موعد» للاستفادة من الخدمات الطبية والتوعوية للإقلاع عن التدخين. حسب “عكاظ”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الأمطار وزخات البرد تغطي المدينة (فيديو وصور)

الأمطار وزخات البرد تغطي المدينة (فيديو وصور)

بعد عقم 9 سنوات.. حاجّة باكستانية تضع «توأمين» بالمدينة (صور)

بعد عقم 9 سنوات.. حاجّة باكستانية تضع «توأمين» بالمدينة (صور)

«صحة المدينة» توفر سرير لطفل «استستقاء الدماغ» في «مستشفى خاص»

«صحة المدينة» توفر سرير لطفل «استستقاء الدماغ» في «مستشفى خاص»

أمطار غزيرة وسيول بـ«الدوداء» جنوب غرب المدينة (فيديو)

أمطار غزيرة وسيول بـ«الدوداء» جنوب غرب المدينة (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>