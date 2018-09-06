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«هدف»: التحاق 32 ألف شاب وفتاة بدورات «المخيم الصيفي» التدريبية

«هدف»: التحاق 32 ألف شاب وفتاة بدورات «المخيم الصيفي» التدريبية
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تواصل – واس:

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن التحاق أكثر من 32 ألف طالب وطالبة وخريجي الجامعات، بأكثر من 74 ألف دورة تدريبية، ضمن برنامج المخيم الصيفي الإلكتروني، عبر منصة دروب للتدريب الإلكتروني بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز.

وتضمنت نشاطات “المخيم الصيفي” الذي اختتم الجمعة الماضية، على أربعة مسارات تدريبية هي: القيادة، وإدارة المشاريع، والعمل عن بُعد، ومهارات التواصل، التي تعد من أكثر المسارات طلباً في سوق العمل؛ وذلك تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وشهد المخيم الصيفي الإلكتروني منذ إطلاقه، إقبالاً ملحوظاً من المتدربين والطلاب وخريجي الجامعات؛ حيث قدّم مجموعة من المتخصصين بجامعة الملك عبدالعزيز جلسات تفاعلية بُثت عبر منصة دروب بشكل مباشر من ضمن أنشطة المخيم الصيفي الإلكتروني.

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