«الإنذار المبكر» ينبّه: انعدام الرؤية على طريق مكة والمدينة

تواصل – فريق التحرير:

وجَّه “الإنذار المبكر” التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا بانعدام الرؤية على الطرق بأجزاء من منطقة مكة المكرمة، كما وجه تحذيرًا باللون الأحمر باستمرار العاصفة الترابية على مدينة جدة، وشبه انعدام للرؤية على منطقة المدينة المنورة.

وأشارت الهيئة،-عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل “تويتر”، الخميس، إلى نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، على “ثول ورابغ وعسقان وذهبان” والأجزاء المجاورة بمكة المكرمة، وكذلك على “ينبع” والأجزاء المجاورة له بمنطقة المدينة المنورة.

وكذلك استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، على جدة والأجزاء المجاورة لها.

وأضافت أن الحالة تبدأ على “جدة” الساعة الحادية عشرة و55 دقيقة من ظهر اليوم، وتستمر حتى الرابعة عصرًا، ثم تبدأ على “ثول ورابغ وعسقان وذهبان” بمكة، وينبع بالمدينة، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي الساعة الحادية عشرة مساءً.