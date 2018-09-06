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«النقل» تكشف حقيقة إغلاق «الجسر المعلق» بالرياض

«النقل» تكشف حقيقة إغلاق «الجسر المعلق» بالرياض
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تواصل – الرياض:

نفى مصدر مطّلع بوزارة النقل ما تردّد خلال الساعات الماضية حول إغلاق “الجسر المعلق” بالرياض؛ وذلك لتوسعته وتشييد جسر آخر موازٍ له.

وقال المصدر: هذه الرسالة لا أساس لها من الصحة، بل تعتبر شائعة، وتأتي تباعاً لشائعات سابقة تردّدت حول ربط الأحياء الغربية كطويق وضاحية لبن بالقدية.

وكانت شائعة قد جرى تداولها الساعات الماضية مضمونها إغلاق “الجسر المعلق” بالرياض، لمدة تصل إلى ٥ أشهر؛ لأجل توسعته وتشييد جسر آخر موازٍ له، وبشأن الحركة المرورية فسيتم تحويلها لطريق مكّة (طريق المية)، وهو ما نفاه مصدر مطّلع بوزارة النقل.

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