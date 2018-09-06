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تعرف على المخالفات المشمولة ببلاغات الغش

تعرف على المخالفات المشمولة ببلاغات الغش
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تواصل – الرياض:

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، أنواع المخالفات التي تشملها بلاغات الغش التجاري، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، الخميس- إن بلاغات الغش التجاري تشمل:

أولاً- المنتج المخالف للمواصفات.

ثانياً- المنتج الفاسد الذي لم يعد صالحاً للاستعمال.

ثالثاً- كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية.

يُذكَر أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري، نصَّت على أن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار، كما أنه كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.

أما المنتج الفاسد فهو كل منتج لم يعد صالحاً للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك، وفق ما تبينه اللائحة.

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