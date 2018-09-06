«مدني مكة» يرفع حالة الطوارئ بسبب العواصف والتقلبات المناخية

تواصل – مكة المكرمة:

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة -وعلى إثر الأمطار التي هطلت مساء الأربعاء- تم تطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الحالات المطرية.

وأضاف الشريف أنه تم نشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقًا احترازيًّا، وتم تشغيل غرفة عمليات التنسيق لمندوبي الطوارئ بالجهات المعنية، كذلك نشر دوريات السلامة ووحدات الإطفاء والإنقاذ على أنحاء العاصمة المقدسة.

وأشار الشريف إلى أنه تمّت مباشرة بعض بلاغات التماسّات الكهربائية المحدودة التي تم التعامل معها، وتمرير بلاغاتها للجهات المختصة كذلك بعض حالات سقوط الأشجار نتيجة الرياح التي سبقت هطول الأمطار، في حين لم ينجم عن الأمطار أية إصابات.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية أو أي تجمعات للمياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، متمنين السلامة للجميع.