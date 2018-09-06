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«السديس» يشارك في إزالة تجمعات مياه الأمطار بالحرم المكي (صور)

«السديس» يشارك في إزالة تجمعات مياه الأمطار بالحرم المكي (صور)
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تواصل – مكة المكرمة:

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عمال النظافة، في إزالة وتجفيف تجمعات مياه الأمطار بالحرم المكي، كما أشرف على سير أعمال النظافة في ساحات وأروقة المسجد الحرام.

وقام السديس، بجولة ميدانية إشرافية تزامناً مع هطول الأمطار على المسجد الحرام، وشملت المطاف والساحات وبعض مرافق الحرم المكي؛ وذلك للاطمئنان على سلامة الحجاج وسير الخدمات.

وأوضح الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس، أن “السديس” ألقى كلمة عبر جهاز اللاسلكي، شدد فيها على ضرورة مضاعفة الجهود والتأهب لهذه الحالات، وبذل المزيد في تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية بالمسجد الحرام؛ ليجد قاصدوه وافر العناية وفائق الرعاية ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ووجه رسالة لكافة المسؤولين بالرئاسة والإدارات المعنية، ببذل أقصى الجهود والاستعداد الأمثل والتأهب لتقلبات الحالات الجوية خلال موسم الأمطار، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن في مثل هذه الظروف وتسهيل جميع الإمكانات لهم.

وفي ختام الجولة التي رافقه فيها مدير عام مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وعدد من مديري الإدارات والوحدات بالرئاسة، قدم الشكر لله تعالى على ما مَنّ به على ضيوفه من أداء النسك، ودعاه – تعالى – أن يتقبل منهم ويردهم إلى بلادهم وأوطانهم سالمين غانمين مأجورين، وأن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وأمير منطقة مكة المكرمة خير الجزاء وأوفاه على جهودهم المباركة وعنايتهم الفائقة لتحقيق الراحة والطمأنينة لقاصدي الحرمين الشريفين.

 

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