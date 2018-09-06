بلومبرج: «حروب ترامب التجارية» لم تحقق أهدافها

تواصل – وكالات:

أكدت وكالة بلومبرج الإخبارية، أن “الحروب التجارية” التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد عدد من الدول مؤخرًا، لم تؤت ثمارها ولم تحد من العجز التجاري الأمريكي.

وأشارت الوكالة إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الإدارة الأمريكية أشارت إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات بلاده من عدة دول بهدف تقليص العجز التجاري معها، لم تحقق أهدافها.

وكانت بيانات نشرتها وزارة التجارة الأمريكية الأربعاء قد أظهرت أن العجز التجاري الأمريكي، الفارق بين ما تبيعه الولايات المتحدة وما تشتريه من الدول الأخرى، اتسع إلى مستويات كبيرة منذ مطلع العام الحالي.

وقالت الوزارة إن ذلك العجز بلغ 22 مليار دولار أو 7% منذ بداية العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة بالفعل رسومًا على واردات بمليارات الدولارات من عدة دول، أبرزها الصين، وقوبلت هذه الخطوة بفرض رسوم مماثلة من الدول المتضررة.