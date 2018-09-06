بلومبرج: «حروب ترامب التجارية» لم تحقق أهدافها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

تسببت في بتر قدمه.. عملية دهس متعمدة لمواطن داخل مول بمكة

تسببت في بتر قدمه.. عملية دهس متعمدة لمواطن داخل مول بمكة

«النقل» توضح حقيقة ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر

«النقل» توضح حقيقة ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر

توجيه تهمة غسل الأموال لمواطن ومقيم وصلت ثروتهما لـ64 مليونا

توجيه تهمة غسل الأموال لمواطن ومقيم وصلت ثروتهما لـ64 مليونا

«التحالف»: صاروخ حوثي يصيب 23 شخصاً في نجران

«التحالف»: صاروخ حوثي يصيب 23 شخصاً في نجران

بلومبرج: «حروب ترامب التجارية» لم تحقق أهدافها

بلومبرج: «حروب ترامب التجارية» لم تحقق أهدافها
0

تواصل – وكالات:

أكدت وكالة بلومبرج الإخبارية، أن “الحروب التجارية” التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد عدد من الدول مؤخرًا، لم تؤت ثمارها ولم تحد من العجز التجاري الأمريكي.

 وأشارت الوكالة إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الإدارة الأمريكية أشارت إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات بلاده من عدة دول بهدف تقليص العجز التجاري معها، لم تحقق أهدافها.

وكانت بيانات نشرتها وزارة التجارة الأمريكية الأربعاء قد أظهرت أن العجز التجاري الأمريكي، الفارق بين ما تبيعه الولايات المتحدة وما تشتريه من الدول الأخرى، اتسع إلى مستويات كبيرة منذ مطلع العام الحالي.

وقالت الوزارة إن ذلك العجز بلغ 22 مليار دولار أو 7% منذ بداية العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة بالفعل رسومًا على واردات بمليارات الدولارات من عدة دول، أبرزها الصين، وقوبلت هذه الخطوة بفرض رسوم مماثلة من الدول المتضررة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

صندوق النقد محذراً: الرسوم الجمركية «تؤذي» اقتصاد العالم

صندوق النقد محذراً: الرسوم الجمركية «تؤذي» اقتصاد العالم

ردًا على قرار ترامب.. الصين تفرض رسومًا جمركية على 128 منتجا أمريكيًّا

ردًا على قرار ترامب.. الصين تفرض رسومًا جمركية على 128 منتجا أمريكيًّا

«الألومنيوم» سر استقالة المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي

«الألومنيوم» سر استقالة المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي

«التجارة»: الرسوم الجمركية على «التبغ» من اختصاص وزارات المالية بدول المجلس

«التجارة»: الرسوم الجمركية على «التبغ» من اختصاص وزارات المالية بدول المجلس

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>