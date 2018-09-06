بيشة.. انحراف مركبة يُسقط مظلة «مدني الحازمي»

تواصل – فريق التحرير:

أدى انحراف مركبة يقودها أحد المواطنین مساء أمس الأول (الثلاثاء) إلى ارتطامها بأحد أعمدة مظلة معدات وآلیات مركز الدفاع المدني بالحازمي في محافظة بیشة، ما تسبب في سقوط جزء منها وحدوث بعض الأضرار المادية المحدودة دون وقوع إصابات.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسیر العقید محمد عبدالرحیم العاصمي، أن الحادثة لم تنتج عنها أي أضرار بشرية، بخلاف بعض الأضرار المادية المحدودة، وتم تسلیم الحالة للجهة الأمنیة المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة وجارٍ فنیاً معالجة الوضع القائم.

وأشار العاصمي إلى استمرار المركز بكامل جاهزيته في مباشرة مهامه المعتادة.