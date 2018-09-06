ترحيب فلسطيني بقرار إعادة نقل سفارة باراجواي من القدس

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

تسببت في بتر قدمه.. عملية دهس متعمدة لمواطن داخل مول بمكة

تسببت في بتر قدمه.. عملية دهس متعمدة لمواطن داخل مول بمكة

«النقل» توضح حقيقة ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر

«النقل» توضح حقيقة ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر

توجيه تهمة غسل الأموال لمواطن ومقيم وصلت ثروتهما لـ64 مليونا

توجيه تهمة غسل الأموال لمواطن ومقيم وصلت ثروتهما لـ64 مليونا

«التحالف»: صاروخ حوثي يصيب 23 شخصاً في نجران

«التحالف»: صاروخ حوثي يصيب 23 شخصاً في نجران

ترحيب فلسطيني بقرار إعادة نقل سفارة باراجواي من القدس

ترحيب فلسطيني بقرار إعادة نقل سفارة باراجواي من القدس
0

تواصل – وكالات:

رحّبت الحكومة الفلسطينية بقرار باراجواي بإعادة سفارتها من القدس المحتلة إلى تل أبيب.

وأشاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود بقرار حكومة باراغواي الذي صدر بعد مراجعة حقيقية كشفت طريق الصواب السياسي والدبلوماسي، وضرورة الالتزام بالقوانين الدولية التي تقر بأن القدس العربية جزء من الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل إثر عدوان عام 1967، وأنها عاصمة دولة فلسطين، وتعترف بها أكثر من 138 دولة في العالم.

واعتبر المحمود أن هذه الخطوة تشير إلى مدى استمرار النجاح الدبلوماسي الفلسطيني، وتحقيقه النتائج الإيجابية بقيادة الرئيس محمود عباس.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على غزة

الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على غزة

الجامعة العربية لـ«باراجواي»: إجراءات سياسية واقتصادية ضد الدول التي تنقل سفاراتها للقدس

الجامعة العربية لـ«باراجواي»: إجراءات سياسية واقتصادية ضد الدول التي تنقل سفاراتها للقدس

قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل فلسطينيين وسط القدس

قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل فلسطينيين وسط القدس

واشنطن تفتتح رسمياً سفارتها في القدس المحتلة

واشنطن تفتتح رسمياً سفارتها في القدس المحتلة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>