تسببت في بتر قدمه.. عملية دهس متعمدة لمواطن داخل مول بمكة

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تواصل – مكة المكرمة:

أقدم قائد مركبة على دهس مواطن في أحد المولات بمكة المكرمة؛ إثر خلاف وقع بینهما داخل موقف السیارات الخاص بالمول، ما تسبب في بتر إحدى قدميه.

وتشیر التفاصیل إلى أن خلافاً وقع بین شخصین داخل أحد مولات مكة بعدما كاد أحدهما خلال قیادته سیارة من نوع “كامري” أن يصدم الآخر بطريق الخطأ، لیدخل الطرفان في مشاجرة انتهت بدهس قائد السیارة للشخص الآخر.

وأوضح شقیق المجني علیه أن أخاه (41 عاماً) تعرّض لحالة دهس قبل يومین داخل موقف سیارات المول، مشیراً إلى أن شقیقه حاول تفادي المشكلة مع الجاني إلا أن الأخیر أقدم على دهسه عدة مرات؛ متسبباً في بتر إحدى قدمیه وحدوث تمزق كامل في العضلات.

بدورها سارعت الجهات الأمنیة إلى نقل المجني علیه إلى مستشفى النور التخصصي؛ لإجراء اللازم، كما فتحت تحقیقات بالحـادث للتوصل إلى الجاني وكشف ملابسات الواقعة.

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