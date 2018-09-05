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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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«الجزائية» تُبرِّئ 15 متهماً في قضية فساد «صحة الباحة»

«الجزائية» تُبرِّئ 15 متهماً في قضية فساد «صحة الباحة»
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تواصل – الباحة:

برأت المحكمة الجزائية في منطقة الباحة أمس (الأربعاء)، في حكم ابتدائي، 15 إدارياً يعملون في صحة الباحة من تهم الفساد، فيما تمت إدانة أحدهم بتزوير توقيع مسؤول، ليتم الحكم عليه بالسجن لمدة شهرين.

وشهدت القضية التحقيق مع قيادي سابق ومسؤولين تنفیذیين في مستشفى الملك فهد وأطباء ومساعد مدیر عام وموظفين في الشؤون المالیة والمشتريات وشؤون الموظفین ولجنة التعاقد، ولم يتم إثبات التهم على موظفي الصحة، فيما أكد عدد من المبرئين توعدهم بالملاحقة القانونية لكل من تسبب في مقاضاتهم، ومحاسبة كل من تسبب في التشهير بهم وفق الأنظمة، بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

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