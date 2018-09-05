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«سوني» تطلق أحدث جوالاتها

«سوني» تطلق أحدث جوالاتها
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تواصل- وكالات:

كشفت شركة سوني للمنتجات الإلكترونية خلال معرض “IFA” التقني الأخير عن جهاز “XZ3″، أحدث وأقوى جولاتها.

وجاء الجوال الجديد بكاميرا عالية الأداء بدقة 19 ميغابيكسل، قادرة على التقاط الصور والفيديوهات بدقة 4K، ومزودة بمعالج مستقل وخاصية “SUPER SLOW MO” التي تمكنها من تسجيل 960 إطاراً في الثانية، وفقاً لـ “روسيا اليوم”.

وزود الجهاز بشاشة OLED فائقة الدقة بحجم 6 بوصات، ومعالج “SNAPDRAGON-845″، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، بالإضافة إلى بطارية بميزتي الشحن السريع واللاسلكي.

ومن المنتظر أن يطرح هذا الجوال قريبا بـ 4 ألوان أساسية هي الأسود والفضي والأخضر والخمري، وسعر 800 دولار أو أكثر.

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