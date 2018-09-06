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بقانون مثير للجدل.. مدينة تاريخية تحظر الأكل في الشوارع

بقانون مثير للجدل.. مدينة تاريخية تحظر الأكل في الشوارع
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تواصل – وكالات:

قررت مدينة فلورنسا التاريخية، شمالي إيطاليا، حظر تناول الطعام في الشارع، في تطور مثير للجدل بعد دخول قانون جديد حيز التنفيذ مؤخراً.

وحذرت السلطات السياح والمواطنين المخالفين بأنهم سيتلقون غرامة مالية إن لم يطبقوا التعليمات، وفي حال تم ضبط أحدهم يمسك بوجبات خفيفة أثناء التنقل داخل المدينة الأثرية، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الخميس.

وستعين على المخالفين للقانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ قبل يومين، دفع غرامة قدرها 450 جنيهاً إسترلينياً (580 دولاراً أمريكياً) في حال تناولوا الطعام في 4 شوارع رئيسية في المركز التاريخي للمدينة الإيطالية.

وطلبت السلطات من أصحاب المطاعم والمقاهي المحلية والمحلات الأخرى في هذه الشوارع، وضع علامات تحذر الزائرين من عواقب مخالفة حظر تناول الطعام فيها.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن فرض القيود الجدية على الطعام في مدينة فلورنسا سيطبق من الساعة 12 ظهراً إلى 3 مساءً ومن الساعة 6 مساءً إلى 10 مساءً؛ وذلك لفترة تجريبية تمتد 4 أشهر.

وتشتهر مدينة فلورنسا الإيطالية بمأكولاتها الرائعة، وقد صنفتها إحدى شركات السياحة الكبرى على أنها مدينة في العالم تقدم لزائريها الشطائر (السندويشات) الشهية.

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