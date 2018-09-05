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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
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3 إجراءات من «التعليم» لمواجهة حيازة الأسلحة والتصوير

3 إجراءات من «التعليم» لمواجهة حيازة الأسلحة والتصوير
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تواصل- الرياض:

حددت وزارة التعليم 3 إجراءات للتعامل مع مرتكبي مخالفات الدرجة الخامسة في لائحة قواعد السلوك والمواظبة، لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، تبدأ بمحضر إثبات الواقعة، مرورا باستدعاء الجهات الأمنية، وانتهاء بالحرمان من الدراسة لفترة.

وتشمل مخالفات الدرجة الخامسة، إتلاف أو تخريب تجهيزات المدرسة أو مبانيها، وتهديد الطلاب بالأسلحة النارية أو ما في حكمها، والاستخدام والاستفادة من الوثائق أو الأختام المزورة أو الرسمية بطريقة غير مشروعة، والتحرشات الجنسية، وتصوير الطلاب أو التسجيل الصوتي لهم بالأجهزة الإلكترونية «خاص بالبنات»، وإشعال النار داخل المدرسة، وحيازة الأسلحة النارية أو ما في حكمها مثل «السكاكين، الأدوات الحادة، الرصاص بدون مسدس».

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