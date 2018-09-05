بهذه الطريقة.. توت الأمازون يخفض الوزن لـ50%

تواصل – وكالات:

اكتشف أمريكيون أن توت الأمازون، يُعزّز فقدان الوزن بنسبة تصل إلى 50% عن طريق تسريع عملية الأيض في الجسم، كما يُحسّن هذا المستخلص مستويات سكر الدم، ويُخفّض الالتهابات في الجسم، حيث تحتوي هذه الثمرة الاستوائية على فيتامين (ج) بنسبة تزيد 60 مرة على البرتقال.

وأقرّت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية عقاراً يساعد على تقليل الوزن دون جهد أو ممارسة أي تمارين رياضية.

وذكرت «ديلي ميل» أن العقار عبارة عن قرص يُدعى «لوركاسيرين» يكبح الشهية بتحفيز المواد الكيماوية بالدماغ، فيشعر الإنسان بالشبع.