علاج مبتكر لآلام المفاصل

تواصل- وكالات:

توصلت دراسة حديثة إلى أن الألم والتورم وتصلب الأنسجة الناجم عن التهاب المفاصل الروماتويدي يمكن أن يتقلص بشكل كبير بفضل حقن ابتكرها باحثون في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس.

وذكرت “ديلي ميل” أن هذه الحقن عبارة عن دقائق إسفنجية متناهية الصغر تدعى “nanosponges”، وتعمل على امتصاص وإعاقة عمل مجموعة متنوعة من البروتينات التي تسبب التهاب مفاصل اليدين والقدمين والمعصمين.

وفي حين أن العلاج المبتكر لا يعالج مرض المناعة الذاتية المسبب لالتهاب المفاصل، فإنه يساعد على التحكم في هذا المرض الذي يعاني منه أكثر من 1.3 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها.