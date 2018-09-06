جامعة الملك خالد: لهذا السبب تعاقدنا مع أكاديميين أجانب.. والأولوية للمواطنين

تواصل – الرياض:

أعلنت جامعة الملك خالد أن تعاقدها مع أكاديميين أجانب من دول عدة، يأتي لسد العجز في الهيئة التدريسية خصوصاً في العنصر النسائي، ولتنفيذ خطتها في الاستغناء عن أعضاء هيئة التدريس من الرجال لتعليم الطالبات عبر «الإستديوهات» التعليمية، وتعويضهم بهيئة تدريسية نسائية؛ لمناسبة ذلك للعملية التعليمية.

وأضافت جامعة الملك خالد، أن ذلك تم عبر لجان التعاقد العلمية والإدارية؛ للتأكد من القدرة العلمية، وتوافر الضوابط الإدارية للمتعاقد معهم، حتى ولو كانوا من غير دول متقدمة؛ إذ العبرة في التعاقد القدرة العلمية، وليس البلد.

وبينت الجامعة في بيان لها رداً على ما تم تداوله بشأن التعاقد مع أجانب، أن التعاقد لم يقتصر على دول معينة؛ وذلك حرصاً على الثراء العلمي لطلاب الجامعة وطالباتها في البكالوريوس والدراسات العليا، مبينة أن بعضاً من المتعاقَد معهن من دول متقدمة يشترطن سكناً بحراسات خاصة، ومدارس لأبنائهن بمواصفات معينة؛ وهو ما لا تستطيع الجامعة توفيره في بعض كليات المنطقة الواقعة في محافظاتها المختلفة في منطقة عسير.

وأشارت الجامعة، على لسان متحدثها الدكتور عبدالله حامد، إلى أنها تضع الأولوية في التعاقد للمواطنين والمواطنات الذين تنطبق عليهم شروطها النظامية والعلمية، مشيرة إلى أنها أعلنت 5 مرات عن الوظائف، وطبقت الإجراءات النظامية في ما يتعلق بتعيين من تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين والمتقدمات.

وبينت أنه جرى تعيين 82 دكتوراً ومحاضراً من الرجال والنساء السعوديين في مختلف كليات الجامعة، بعد أن استغنت العام الماضي عن 230 عضواً من أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين من الرجال والنساء، مشيرة إلى أن خطتها الجديدة التي تنتهجها في سبيل سعودة الوظائف ستستمر.

وأفادت أن احتياجات الكليات من الكادر الأكاديمي في تزايد، مع النمو المطرد في عدد الطلاب والطالبات في جامعة الملك خالد التي تحتضن العام الحالي 60 ألف طالب وطالبة، موزعين على 29 كلية، منتشرة في مدن ومحافظات منطقة عسير.