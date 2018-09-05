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8 حالات وفاة وإصابة جراء سقوط «بركس» في المدينة
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تواصل- فريق التحرير:

تسببت أمطار رعدية متوسطة شهدتها المدينة المنورة، مساء أمس، في انهيار جزئي لمبنى مخصص لتقديم الخدمات للقادمين عبر طريق الهجرة بالإضافة إلى بيوت خدمة مؤقتة “بركس” بالقرب من مركز كيلو ٩ (غرب المدينة المنورة)، نتح عنها وفاة اثنان وإصابة نحو ٦ موظفين أحدهم حالته خطيرة.

وباشرت الجهات المعنية والقطاعات الأمنية المختلفة الحادثة فور وقوعها، حيث تم تقديم الخدمات الطبية بشكل عاجل للمصابين ونقل جثماني المتوفيين والتحقيق في حيثيات الواقعة والأسباب التي قادت لسقوط المبنى الجداري والبيوت المؤقتة.

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن المديرية اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات، وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول.

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