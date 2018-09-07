لعجزها عن الكتابة.. صحفية بريطانية تشنق نفسها داخل منزلها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مقيم تحرش بموظفات

النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مقيم تحرش بموظفات

«الكهرباء»: 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في برنامج «تيسير»

«الكهرباء»: 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في برنامج «تيسير»

«الحصيني» يُحذر: توقعات بسيول وصواعق تضرب عدة مناطق

«الحصيني» يُحذر: توقعات بسيول وصواعق تضرب عدة مناطق

تسببت في بتر قدمه.. عملية دهس متعمدة لمواطن داخل مول بمكة

تسببت في بتر قدمه.. عملية دهس متعمدة لمواطن داخل مول بمكة

لعجزها عن الكتابة.. صحفية بريطانية تشنق نفسها داخل منزلها

لعجزها عن الكتابة.. صحفية بريطانية تشنق نفسها داخل منزلها
0

تواصل – وكالات:

أقدمت كاتبة صحفية بريطانية على قتل نفسها شنقاً، بعد أن أصيبت بحالة عصبية جعلتها غير قادرة على الكتابة، بحسب ما كشفت التحقيقات بشأن الواقعة.

وكانت الكاتبة البريطانية كاثرين بيريت كلارك البالغة من العمر 53 عاماً تكتب في مجال المقالات العسكرية وعُرفت باسم “كيت”، ولها سجل حافل في هذا الإطار في المجالات المختصة، لكنها منذ عام 2014 بدأت تعاني اضطراباً في الذاكرة وفقدان القدرة على الكتابة.

وتم تشخيص حالتها بمتلازمة “التعب المزمن”؛ وهو اضطراب معقد من التعب الشديد الذي لا يمكن تفسيره بأي حالة طبية كامنة، وتعرف أيضاً بالتهاب الدماغ النخاعي، بحسب “العربية”.

وفي 19 مارس عُثر على الكاتبة كاثرين بيريت ميتة بعد أن شنقت نفسها في منزلها في مدينة بلاكبول البريطانية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاب يقتل نفسه شنقاً داخل شقة والده المهجورة بـ«صامطة»

شاب يقتل نفسه شنقاً داخل شقة والده المهجورة بـ«صامطة»

نجاة بريطانية بعد بقائها 10 ساعات تائهة في البحر

نجاة بريطانية بعد بقائها 10 ساعات تائهة في البحر

مصادر لـ«تواصل»: وفاة طفل إثر شنق نفسه بالمجمعة.. وشبهات حول «الحوت الأزرق»

مصادر لـ«تواصل»: وفاة طفل إثر شنق نفسه بالمجمعة.. وشبهات حول «الحوت الأزرق»

مأساة.. قتل أسرة عربية «شنقاً» خلال مباراة روسيا

مأساة.. قتل أسرة عربية «شنقاً» خلال مباراة روسيا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>