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«أندرويد Q» يزعج المطورين بسبب خاصية تحديث التطبيقات

«أندرويد Q» يزعج المطورين بسبب خاصية تحديث التطبيقات
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تواصل – وكالات:

كشف تقرير جديد أن شركة جوجل تعمل حالياً على تطوير أندرويد Q، الذي من المنتظر أن يضم ميزة قد تعتبر مزعجة لبعض المطورين؛ وذلك بعد إطلاق الشركة العملاقة لأندرويد Pie رسمياً.

وكشفت منصة XDA – Developers التقنية، عن وجود قيود جديدة في صفحة مشروع أندرويد مفتوح المصدر AOSP، التي تظهر أن أندرويد Q، القادم ربما يبعث برسالة تحذير المستخدم إذا حاول تشغيل تطبيق قديم على نسخة أندرويد الجديدة.

وتكشف صورة مسربة عن رسالة تحذير مفادها: “أنه تم إنشاء هذا التطبيق لإصدار أقدم من أندرويد، وأنه لن يعمل بشكل جيد على نظامك الحالي؛ لذلك حاول التحقق من وجود تحديثات أو اتصل بمطور البرامج”.

وبشكل أساسي، تأتي كل نسخة جديدة من أندرويد مع مستويات واجهة برمجة التطبيقات (API) الجديدة والميزات التي كانت غائبة أو غير متوفرة على الأقدم، مع ملاحظة أن العديد من مطوري التطبيقات يفضلون عدم تحديث مستوى واجهة برمجة التطبيقات وفقاً لإصدار أندرويد الجديد؛ وذلك لتجنب الحصول على أذونات وقت التشغيل.

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