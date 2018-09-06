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حساسية الجلد المزعجة.. الأسباب والحلول

حساسية الجلد المزعجة.. الأسباب والحلول
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تواصل – وكالات:

يعاني البعض من حساسية الجلد المزعجة، التي تسبب حالة من الأرق والقلق خاصة في ساعات الليل؛ مما يؤثر على الحالة النفسية للمرضى.

ووفقاً لما نشره موقع ” indiatimes”، فقد أوضح أن هناك بعض الأسباب المؤدية للإصابة بحساسية الجلد، منها تناول أطعمة يعاني هذا الشخص من حساسية بسببها منها:

المانجو:

هنالك نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد الناتجة عن الإسراف في تناول المانجو.

المكسرات:

ولم تتوقف سلسلة الأسباب المؤدية للإصابة بحساسية الجلد، حيث أشار التقرير المنشور، إلى أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من حساسية الجلد نتيجة لتناولهم المكسرات وهنا تأتي المفاجئة؛ لأن جميعنا يعشق المكسرات، ومن المعروف أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وتناولهم له العديد من الفوائد، ولكن هل تعلم يا عزيزي أن هناك نسبة يعانون من الإصابة بالحساسية نتيجة لتناولها؟ هذا ما أكده التقرير.

الأسماك:

ومن ضمن الأطعمة التي يتناولها الكثيرون وتسبب لهم الكثير والكثير من المشاكل والإصابة بالحساسية الجلدية، هي الأسماك، فهناك نسبة كبيرة من الأشخاص عاشقون لتناول أطعمة البحر “الأسماك” بالرغم من إصابتهم بالحساسية والطفح الجلدي الناتج عنها؛ وفقاً لما أشار إليه التقرير.

البيض والفراولة:

من الأطعمة المسببة لإصابة الشخص بحساسية الجلد أيضاً، ويجب توخي الحذر عند تناولها، لتجنب الإصابة، وضرورة التعرف على أفضل الطرق لتجنب ذلك، مع التعرف على الأسباب المؤدية للإصابة بحساسية الجلد.

فنجد أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية الجلد؛ نتيجة لتعرضهم للأتربة، ورائحة اليود في البحار تسبب لهم الكثير من المشاكل الصحية، أو عند استخدامهم لبعض المستحضرات التجميلية.

ومن أهم أعراض الإصابة بحساسية الجلد، ظهور احمرار في الجلد، والطفح الجلدي، والحرقان في بعض الأماكن، وتغير في لون الجلد والتورم، والكحة الشديدة؛ ولذا يجب التعرف على أفضل طرق العلاج.

طرق العلاج:

يتم من خلال تجنب الأطعمة التي تسبب حساسية الجلد، واستشارة الطبيب للحصول على الوصفة الطبية المناسبة للحالة، وأيضاً تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات التي تجعل الشخص يشعر بحالة من الارتخاء والارتياح وتقلل من تأثير الحساسية.

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