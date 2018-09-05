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«مدني مكة» يُطبق خطة الطوارئ استعداداً لهطول الأمطار

«مدني مكة» يُطبق خطة الطوارئ استعداداً لهطول الأمطار
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تواصل – واس:

طبقت إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة أمس، خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقاً، وتضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازياً، بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه تحذيراً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء من العاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن الإدارة وعلى إثر الأمطار التي هطلت أمس، تم تطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الحالات المطرية حيث تم نشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقاً احترازياً، وتم تشغيل غرفة عمليات التنسيق لمندوبي الطوارئ بالجهات المعنية، كذلك نشر دوريات السلامة ووحدات الإطفاء والإنقاذ على أنحاء العاصمة المقدسة.

وأفاد الرائد الشريف أنه تمت مباشرة بعض بلاغات الالتماسات الكهربائية المحدودة التي تم التعامل معها وتمرير بلاغاتها للجهات المختصة، كذلك بعض حالات سقوط الأشجار نتيجة الرياح التي سبقت هطول الأمطار في حين لم ينجم عن الأمطار أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية أو أي تجمعات للمياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح راجية السلامة للجميع.

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