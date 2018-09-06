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تأجيل انطلاق مشاورات «جنيف» بشأن اليمن

تأجيل انطلاق مشاورات «جنيف» بشأن اليمن
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تواصل – وكالات:

يبدو أن مشاورات جنيف بشأن السلام في اليمن، ستتأجل إلى يوم غد الجمعة؛ بسبب تأخر وصول وفود الحوثيين إلى سويسرا.

ووصل وفد الحكومة اليمنية برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني إلى مقر الأمم المتحدة بسويسرا أمس الأربعاء.

وأبدى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، تفاؤلاً رغم إرجاء بداية المحادثات، وقال للصحافيين أمس إن موافقة الطرفين على القدوم إلى جنيف، بعد عامين من آخر محادثات، إشارة إيجابية.

وأضاف: “هذه حرب ساخنة للغاية، والكثير من الأشياء السيئة تحدث في الحروب الساخنة؛ لذا فإن الجلوس إلى مائدة المفاوضات والحديث مع خصمك يتطلب شجاعة كبيرة”.

ونبه جريفيث إلى أن الهدف من محادثات جنيف هو إجراء مشاورات أولية تمهيداً لمفاوضات سلام حقيقية، كما عبر عن رغبته في أن تتخذ الأطراف خطوات لبناء الثقة، مثل تبادل السجناء.

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