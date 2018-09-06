بريطانيا.. خلل يتسبب في سحب مبالغ من حسابات الآلاف

تواصل – وكالات:

فوجئ آلاف الأشخاص في المملكة المتحدة بسحب مبالغ مالية من حساباتهم البنكية، تفوق تلك التي أنفقوها؛ وذلك بسبب “خلل” أصاب بطاقات الخصم الخاصة بهم.

واكتشف عملاء البنك أنه تم سحب المبالغ المدفوعة ببطاقات الخصم مرتين؛ بسبب مشكلة في البطاقات التي تديرها خدمة ” Cardnet”، على الرغم من ظهور المعاملات مرة واحدة فقط على الإيصالات.

يشار إلى أن “Cardnet” هو نظام دفع يديره بنك لويدز، ومعالج البطاقات “First Data”، الذي يتعامل مع 1.1 مليار معاملة سنوياً، بما في ذلك مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم والشركات في بريطانيا.

وأثر هذا الخطأ على نحو 5 بالمئة من المدفوعات التي تمت بالبطاقات في الـ 29 من أغسطس الماضي، وهذا يعني أن عملاء لويدز لم يكونوا الوحيدين الذين تأثروا فقط؛ إذ إن الآلات تقبل معظم مدفوعات ماستركارد وفيزا.

وسيتعين على العملاء التحقق من كشوف حساباتهم المصرفية للمدفوعات المكررة، إلا أنه من المفترض أن يتم استردادها تلقائياً.

من جانبها، أوضحت مجموعة لويدز المصرفية، أن الأشخاص المتأثرين استردوا نقودهم، لافتة إلى أن غالبية المعاملات المتأثرة كانت تشمل بطاقات الخصم فيزا. كما اعتذرت “Cardnet” عن “المشكلة والإزعاج الناجم عن ذلك”.