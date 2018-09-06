الطائف.. إتلاف 2100 مادة تبغ مخالفة وفرض غرامات بـ100 ألف ريال

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تواصل – الطائف:

أتلفت اللجنة الوطنية المشتركة لمكافحة التدخين بالطائف بمشاركة أمانة الطائف وفرع التجارة والدوريات الأمنية، أكثر من 2120 مادة مخالفة في نقاط بيع التبغ بمشتقاته.

وكان محافظ الطائف سعد الميموني، وافق مطلع الأسبوع الماضي على تشكيل اللجنة، فيما دشن مدير صحة الطائف صالح المونس انطلاق الحملة مطلع الأسبوع الحالي.

وبدأت اللجنة أعمالها، بزيارة مرافق الصحة المختلفة وتم رصد مخالفات التدخين داخل المنشآت الحكومية وفرض الغرامات الإلكترونية المباشرة على المخالفين للنظام، الذي ينص على حظر التدخين داخل المرافق الحكومية، ويعاقب المخالف بغرامة مالية 200 ريال إلكترونياً على سجله المدني.

ونفذت اللجنة جولات تفتيشية على نقاط البيع للتبغ والشيش والمعسلات بأنواعها وأتلفت المواد المخالفة وفرضت غرامات مالية تقدر بـ100 ألف ريال في الأيام الأولى للحملة، كما أغلقت محلات مخالفة.

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