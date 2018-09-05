تراجع 17 جامعة سعودية في آخر تصنيف عالمي

تواصل- الرياض:

كشف آخر تصنيف عالمي للجامعات «يوليو 2018»، تراجع 17 جامعة سعودية عن مراكزها التي احتلتها في تصنيف يناير الماضي، فيما نجحت 9 جامعات في التقدم للأمام، وبقيت جامعة واحدة ثابتة في نفس ترتيبها العالمي.

ووفق التصنيف الأخير لموقع ويبومتركس الإسباني الشهير Webometrics، فإن جامعتين فقط نجحتا في الدخول ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، بعدما لم يكن هناك سوى جامعة واحدة في التصنيف السابق بداية العام، فيما دخلت 4 جامعات ضمن أفضل 1000 جامعة، وهو ذات عدد الجامعات في التصنيف السابق، وفقا لما نقلته “عكاظ”.

وسجلت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أفضل قفزة؛ إذ بعدما منيت في التصنيف السابق «يناير الماضي» بانتكاسة باحتلالها المركز 4699، مقارنة بما كانت عليه في يوليو 2017 «المركز 2300»، نجحت الجامعة وفق التصنيف الآخير في الوصول إلى المركز 2180 عالميا، وتبوأت بذلك المركز 31 عربيا.

وكانت أسوأ انتكاسة من نصيب جامعة شقراء التي تراجعت بنحو 386 مركزا باحتلالها المركز 5612 عالميا بعدما كانت في المركز 5226، إلا أنها لم تتذيل القائمة التي كانت من نصيب جامعة جدة باحتلالها المركز 7778 بعدما كانت 7644 في تصنيف يناير الماضي.

كعادتها تبوأت جامعة الملك سعود المركز الأول في صدارة الجامعات السعودية، والعربية، إذ تقدمت ووصلت إلى المركز 420 بعدما كانت في تصنيف يناير الماضي في المركز 424، إلا أنها لم تصل بعد لأفضل مركز حققته في تصنيف يوليو 2017؛ إذ بلغت آنذاك المركز 383.

وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز متقدمة أيضا وتدخل للمرة الأولى قائمة أفضل 500 جامعة في العالم، بوصولها إلى المركز 484 بعدما كانت خارج القائمة في تصنيف يناير الماضي باحتلالها المركز 510، وبقيت مسيطرة على المركز الثاني عربيا.

واحتلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية المركز 528، متقدمة عن مركزها السابق في يناير الماضي 590، وتبقى في مركزها الثالث عربيا.

وارتقت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى المركز 825 بعدما كانت في المركز 852 في تصنيف يناير، وبقيت أيضا في مركزها السادس عربيا.

أما جامعة أم القرى فاستمر تراجعها باحتلالها المركز 15 عربيا، و1498 عالميا، بعدما كانت 1455 في تصنيف يناير، علما أن أفضل تصنيف لها كان في يوليو 2017 الذي بلغت فيه آنذاك المركز 1157.

وعلى ذات خطى التراجع جاءت جامعة الملك خالد لتبلغ المركز 29 عربيا و2137 عالميا، بعدما كانت في المركز 1892.

وتقدمت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بقفزة كبيرة ببلوغها المركز 31 عربيا، و2180 عالميا بدلا من المركز 4699 في تصنيف يناير الماضي، ومتفوقة أيضا على تصنيف يوليو 2017 الذي بلغت فيه المركز 2300.

فيما تراجعت جامعة الملك فيصل، واحتلت المركز 34 عربيا، و2211 بدلا من 2137 في تصنيف يناير الماضي.

ورغم أن جامعة طيبة حافظت على ذات المركز 2314 في التصنيف الأخير، إلا أنها تقدمت عربيا لتحتل المركز 39 بدلا من 46 في تصنيف يناير.

وبقيت جامعة الفيصل في ذات مركزها عربيا 41، رغم أنها تراجعت إلى المركز 2340، بعدما كانت في المركز 2289.

وتراجعت جامعة القصيم لتبلغ المركز 2372 بعدما كانت 2237، وجاءت في المركز 43 عربيا في التصنيف الأخير.

كما تراجعت جامعة نجران واحتلت المركز 2421 في التصنيف الأخير، بدلا من 2299 في تصنيف يناير، وجاءت عربيا في المركز 45.

أما جامعة الطائف التي تعد آخر جامعة سعودية ضمن أفضل 50 جامعة عربية باحتلالها المركز 49، فتراجعت أيضا عالميا لتحتل المركز 2488 بدلا من المركز 2307.

وتوالى التراجع لجامعة الملك سعود للعلوم الصحية فجاءت في المركز 2545 بدلا من 2477.

وتقدمت جامعة تبوك لتصل إلى المركز 2557 بدلا من 2678 في تصنيف يناير.

وتراجعت جامعة جازان إلى المركز 2592 بدلا من المركز 2543.

وارتقت جامعة حائل إلى المركز 3187 بعدما كانت 3204، وكذلك الحال بالنسبة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ببلوغها المركز 3605 بعدما كانت في المركز 3830.

وتراجعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إلى المركز 5394 بدلا من المركز 5119، وكذلك جامعة المجمعة 4981، بدلا من 4883، وجامعة شقراء 5612 بدلا من المركز 5226، جامعة نورة في المركز 5920 بدلا من 5666، وجامعة الجوف إلى المركز 6157 بدلا من المركز 5901، وجامعة الباحة 6671 بدلا من 6378، وجامعة الحدود الشمالية 7371 بدلا من 7050، جامعة جدة في المركز 7778 بدلا من المركز 7644.

وارتفعت جامعة عفت إلى المركز 7064 بعدما كانت في المركز 7165.