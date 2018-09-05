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مسؤول أمريكي: ترامب يفتقر للمسؤولية الأخلاقية ونحاول حماية البلاد من اندفاعاته

مسؤول أمريكي: ترامب يفتقر للمسؤولية الأخلاقية ونحاول حماية البلاد من اندفاعاته
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تواصل – وكالات:

في تعليق مفاجئ، كتب مسؤول من دائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في عمود نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أن العديد من كبار المسؤولين في إدارة ترامب يعملون على تعطيل جوانب من أجندته، لحماية البلد من اندفاعاته.

وتحدث المسؤول، الذي لم تنشر الصحيفة اسمه، عن “همسات مبكرة” بين أعضاء بإدارة ترامب لاتخاذ خطوات لإزاحته عن الرئاسة، لكنه أضاف أنهم قرروا ألا يفعلوا لتفادي حدوث أزمة دستورية.

وكتب المسؤول يقول ‘‘إن جذور المشكلة تكمن في افتقار ترامب للمسؤولية الأخلاقية، وانعدام تشبثه بأي مبادئ واضحة توجه قراراته‘‘.

وسئل ترامب عن العمود خلال فعالية بالبيت الأبيض، فوصفه بأنه “مقال أجوف” ووصف نيويورك تايمز بأنها “فاشلة” وتحدث عن “إنجازات اقتصادية” قال إنها تبرهن على قدراته القيادية.

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