بالصور.. طريقة نقل صور غوغل من حساب لآخر

تواصل – وكالات:

تتميز خدمة غوغل فوتوز بتوفيرها مساحة تخزين مجانية كبيرة وإمكانية نقل الصور المخزنة من حساب لآخر عبر ميزة المكتبات المشتركة.

نستعرض فيما يلي كيفية نقل صور غوغل إلى حساب آخر باستخدام ميزة المكتبات المشتركة:

• افتح حساب صور غوغل ومن القائمة الرئيسية في الزاوية العلوية اليسرى ثم اضغط على خيار إضافة حساب شريك Add partner account.

• سيظهر لك ثلاث خيارات لمنح الوصول للحساب الثانوي الذي أضافته وهم منح إمكانية الوصول إلى جميع الصور أو أشخاص محددين فقط أو صور أقدم حسب تاريخ محدد، اختر ما يناسبك ثم اضغط على التالي.

• اضغط على زر إرسال دعوة Send Invitation، سيطلب منك حساب جوجل تسجيل الدخول مرة أخرى لمصادقتها.

بعد ذلك يمكنك الوصول إلى صور غوغل من الحساب الثانوي ومن القائمة الرئيسية العلوية اليسرى ستظهر لك دعوة من الحساب الأساسي.

• اضغط على قبول في مربع الحوار التالي وستظهر جميع الصور الآن في الحساب الثانوي.

• اضغط على خيار شاهد هذه الصور مع صورك الخاصة See these photos along with your own الذي سيظهر في أقصى اليمين.

• من الخيارات اضغط على كل الصور All photos، ثم اضغط تم Done.

سيستغرق الأمر بضع دقائق حسب إجمالي البيانات المشتركة بين الحسابين، وستظهر جميع الصور في مكتبة الحساب الثانوي.