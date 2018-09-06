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جمعية «خيركم» تخرج ألف حافظ للقرآن.. وهؤلاء فرسانها (فيديو وصور)

جمعية «خيركم» تخرج ألف حافظ للقرآن.. وهؤلاء فرسانها (فيديو وصور)
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تواصل – فريق التحرير:

“هنيئاً لك يا حافظ القرآن، وهنيئاً لكل من ساهم في حفظك لكتاب الله تعالى”، بتلك الكلمات وغيرها، اشتعل الاحتفال السنوي الذي تقيمه جمعية “خيركم لتحفيظ القرآن”، لتخريج ألف حافظ للقرآن الكريم، بكلمات الحب والتهاني والاعتزاز بحفاظ كتاب الله تعالى الجدد.

ورعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد (الأربعاء)، حفل تخريج وتكريم ألف حافظ وحافظة لكتاب الله، وأظهر مقطع فيديو وصور، جموع الحافظين والحافظات لكتاب الله مع أسرهم وشيوخهم خلال مراسم الاحتفال بإتمامهم حفظ القرآن.

وجاءت أسماء الطلبة المتفوقين الأوائل كالآتي: (‫1 – عبدالله عبدالمتين2 – عمر عبدالعزيز 3 – عبدالقادر رشدي ‫4 – مهند محمد حسين 5 – أصيل باكلكا 6 – يوسف باطهف ‫7 – عبدالرحمن الأهدل 8 – حمزة علي أبو علي 9 – عبدالرحمن كداف 10 – عبدالله رمضان ‫11 – زكريا غالب ‫12 – سيف الله نذير ‫13 – يوسف مزجاجي).

وخلال الحفل أوضح رئيس الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي أن الجمعية دشّنت عدة منصات إلكترونية في إطار سياستها نحو التطور والتقدم لخدمة القرآن الكريم.

بدوره، كرم محافظ جدة الجهات الداعمة للجمعية ورعاة الحفل، كما توّج الحافظين والحافظات بالجوائز المعدة بهذه المناسبة.

 

الطالب عبدالله محمد عبدالمتين يحصل على المركز الأول ولقب حافظ جدة لعام 1439هـ ‬ ‫⁧‫#حفل_خيركم39

Geplaatst door ‎جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة‎ op Woensdag 5 september 2018

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