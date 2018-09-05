هذه المأكولات تخلصك من الإجهاد

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تواصل- وكالات:

عادة ما يحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من الحديد لإنتاج خضاب الدم (الهيموغلوبين) الذي يعطي الدم لونه الأحمر.

ويسبب نقص الحديد في نظامك الغذائي، الشعور بأعرض عديدة تشمل التعب الشديد والضعف والبشرة الشاحبة والصداع. لذا لا بد من تناول أطعمة غنية بالحديد لتعويض النقص الحاصل في هذا المعدن الهام للجسم.

فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يجب إضافتها إلى النظام الغذائي، لغناها بعنصر الحديد، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية:

1- السبانخ

السبانخ طعام صحي للغاية ومنخفض في السعرات الحرارية، وتحتوي كمية 100 غرام من السبانخ على 3.6 ميللي غرام من الحديد. كما أنها غنية بفيتامين C والذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد بسهولة أكبر.

2- البقوليات

تعد الخضروات والبقوليات مصدراً غنياً بالحديد، إذ يحتوي كل كوب من العدس المطبوخ على 6.6 ميلي غرام من الحديد. وتساعد البقوليات أيضاً على منع طفرات السكر في الدم وتساهم في نمو العضلات وحرق الدهون.

3- بذور اليقطين

تعد بذور اليقطين وجبة خفيفة ويمكن تناولها مع العصيدة لإضافة المزيد من الحديد إلى وجبة الإفطار. وتحتوي كمية 28 غراماً من بذور اليقطين على 402 ميللي غراماً من الحديد. كما تعتبر بذور اليقطين مصدراً جيداً للفيتامين، وعنصري الزنك والمنغنيز.

4- نبات الكينوا

الكينوا هو نبات مزهر من عائلة الأمارانث، وأصبح غذاء نباتياً شائعاً في السنوات القليلة الماضية. ويحتوي كوب واحد من هذه الحبوب على حوالي 2.8 ميلي غرام من الحديد. ويحتوي نبات الكينوا أيضاً على البروتين، وحمض الفوليك، والمغنيزيوم، والنحاس، والمنغنيز، والعديد من العناصر الغذائية الأخرى.

5- القرنبيط

يعتبر القرنبيط مصدراً غنياً بالحديد إذ تحتوي كمية 156 غرام من القرنبيط على مقدار 6 بالمئة من الحديد الموصى بتناوله يومياً.

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