ما سبب عجز العلماء عن إيجاد لقاح للوقاية من نزلات البرد؟

تواصل – وكالات:

أرجع باحث مختص في علم المناعة سبب عجز العلماء عن اكتشاف وإيجاد لقاح يقي الإنسان من الإصابة بنزلات البرد إلى كثرة السلالات في الفيروسات الأنفية.

وأوضح الباحث بجامعة اسكتلندا بيتر بارلو، أن العلماء اكتشفوا وصول عدد سلالات الفيروسات الأنفية إلى 166 سلالة.

وبيّن بارلو وفقاً لموقع “سانتيفيك أميركان”، أن العلماء يجدون صعوبة كبيرة في إنتاج لقاح يقاوم كل تلك السلالات.

ولفت إلى أن الوقاية من الزكام تستوجب تطوير أكثر من 100 لقاح، الأمر الذي يستحيل معه إجبار الأشخاص على تناول هذا الكم من اللقاحات.