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تنظمه جمعية «وئام».. «نباتاً حسنا» 20 ساعة من اللقاءات التربوية في الدمام

تنظمه جمعية «وئام».. «نباتاً حسنا» 20 ساعة من اللقاءات التربوية في الدمام
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تواصل – الدمام:

تنطلق مساء الاثنين المقبل لقاءات برنامج “نباتاً حسناً” بالدمام، والذي تنظمه الجمعية الخيرية للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية “وئام” بالتعاون مع الجمعية الخيرية للتوعية والتأهيل بالمنطقة الشرقية “واعي”، وذلك بمقر الأخيرة بالدمام.

وبينت مديرة القسم النسائي بجمعية وئام منى العدساني أن برنامج “نباتاً حسنا” هو سلسلة من اللقاءات التربوية التي تجمع الأمهات والمهتمات بالتربية لتسلط الضوء على أفضل الممارسات ومناقشة التحديات التي تواجه تربية الأطفال في المرحلة العمرة المبكرة من العام الأول وحتى السادس، مشيرةً إلى أن هذه المرحلة تعد اللبنة الأولى في حياة الطفل، والركيزة الأساس في صناعة شخصيته وتنمية مهاراته، منوهةً بالشراكة التنموية المميزة بين جمعيتي “وئام” و “واعي”، والتي يعد هذا البرنامج أحد ثمراتها.

وأوضحت العدساني أن اللقاء الأول ضمن السلسة سيعقد مساء الاثنين المقبل (30/12/1439هـ-10/9/2018م)، يأتي بعنوان “أصلها طيب” وتقدمه الباحثة التربوية نوال السويدان، ويتناول الركائز التي يجب على المربية امتلاكها لأداء رسالتها في صناعة طفل ناجح ومتفاءل وينظر للمستقبل بطموح ومسؤولية، فيما يعقد اللقاء الثاني يوم الأربعاء (2-1-1440هـ – 12/9/2018م) بعنوان “خصيب” ويناقش تنمية الذكاء والقدرات العقلية للطفل، في ظل المتغيرات التقنية، وسبل الحد من معوقات النمو الفكري والعقلي لدى الأطفال، ومعوقات تنمية الموهبة، وتقدمه المستشارة التربوية الدكتورة هداية الله الشاش.

ودعت العدساني كافة الأمهات والمهتمات بالشأن التربوي للحضور والاستفادة من هذا البرنامج، مبينةً أن اللقاءات ستتواصل على مدار شهر سبتمبر بواقع لقاءين أسبوعياً، معربةً عن شكرها لشركاء نجاح المشروع في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وجمعية واعي للتوعية والتأهيل، والمتحدثات، وعضوات فريق سواعد وئام التطوعي.

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