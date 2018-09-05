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«صاعقة» تحرق شاحنة أعلاف على طريق الطائف (فيديو وصور)

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تواصل – فريق التحرير:

تسببت صاعقة في احتراق شاحنة محملة بالأعلاف في منطقة حظن، على طريق الطائف.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، إن صاعقة ضربت مقطورة شاحنة محملة بالأعلاف في منطقة حضن على طريق (الطائف – الرياض) ما تسبب في احتراقها.

ونشر حساب الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لاحتراق الشاحنة كتب عليها: “صاعقة تضرب مقطورة شاحنة محملة بالأعلاف في منطقة حظن على طريق الطائف الرياض؛ تسببت في احتراقها ولم تسجل أي إصابات”.

وهطلت مساء اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على جنوب الطائف، شملت شقصان ومضللة والشقرة وصلا، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

ونبَّه الدفاع المدني بالمحافظة بالابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم الاقتراب منها حفاظاً على سلامة الجميع.

 

 

 

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