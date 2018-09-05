مدني نجران يباشر حادث سقوط شظايا صاروخ حوثي.. 26 مصاباً بينهم طفلان

تواصل – واس:

قال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، النقيب عبدالخالق علي القحطاني، إن رجال الدفاع المدني باشروا مساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 25/ 12/ 1439هـ بلاغاً عن سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي، أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه الأحياء السكنية بمدينة نجران.

وأوضح أنه وفقاً لآخر النتائج تعرض (26) ستة وعشرون مدنياً، بينهم طفلان، بإصابات مختلفة تم علاج (15) خمسة عشر منهم في مواقعهم، ونقل (11) أحد عشر مصاباً إلى المستشفى. وقد باشرت الجهات المختصة الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات