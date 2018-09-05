جسم غريب في سماء ولاية أمريكية يثير هلع السكان

تواصل – وكالات:

تسبب جسم غريب ظهر في سماء ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة، في إثارة حالة من الهلع بين السكان، وتكهنات عديدة حول ماهيته الحقيقية.

وشاهد جافيون هيل، شكلاً مستطيلاً مميزاً بأضواء على الجوانب في السماء جنوبي غرب شارلوت، عندما كان يقود سيارته باتجاه منزله، في 18 أغسطس الماضي؛ وهو يتحدث مع زوجته ويحاول تصوير الغيوم العاصفة.

وفي حديثه مع Charlotte Observer، قال هيل: “لقد شعرت بالغرابة، وقلت ما هذا؟ بدأت أحاول التقاط أكبر عدد ممكن من الصور للجسم الغريب أثناء القيادة.”

ونشر براندون كلارك، صديق هيل، صورة فوتوغرافية يدعي أنها تعود للجسم الغامض نفسه.

وغالباً ما ترد تقارير عن مشاهدات أجسام غريبة في ولاية كارولينا الشمالية، وتعد تجربة، هيل، الأحدث في سلسلة المشاهدات غير العادية في المنطقة. كما تعتبر الولاية الأمريكية موطناً لعدد من القواعد العسكرية، بما في ذلك Fort Bragg، وPope Field ومعسكر Lejeune.

ويعتقد محللو الإنترنت أن الأجسام الطائرة غير العادية المرصودة في المنطقة، هي في الواقع طائرة عسكرية تسمى “TR – 3B”، يُقال إنها مركبة سرية للغاية مضادة للجاذبية.