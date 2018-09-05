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«جسور» و«تطلعات عين الزائر» برنامجان جديدان للمسجد النبوي

«جسور» و«تطلعات عين الزائر» برنامجان جديدان للمسجد النبوي
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تواصل – واس:

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي برنامجها “تطلعات عين الزائر” لخدمة زوار المسجد النبوي بحضور رئيس الهيئة الاستشارية بوكالة المسجد النبوي الشيخ صالح بن خالد المزيني.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمتابعة والإشراف الميداني محمد بن عبدالقادر سكر أن البرنامج يهدف إلى خدمة الزائر وقاصدي المسجد النبوي ليقرب وجهات النظر ويزيد من الترابط بين مقدمي الخدمة والمستفيدين ليترك أثراً طيباً في نفوس زائري المسجد النبوي.

كما أطلقت إدارة خدمات المستفيدين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي برنامج “جسور” بحضور رئيس الهيئة الاستشارية بالوكالة الشيخ صالح بن خالد المزيني؛ وذلك ضمن حملة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في عامها السادس.

وأوضح مدير إدارة خدمات المستفيدين باسم بن حميدان اللهيبي، أن برنامج جسور يأتي ضمن الخدمات التي تقدمها الإدارة من خلال مركز الخدمة الشاملة الميداني داخل المسجد النبوي؛ بهدف تقديم خدمات متميزة في وقت قياسي للمستفيدين ورفع مستوى الرضا لدى ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة، وتوفير كافة الخدمات في مركز موحد يختصر على المستفيدين الوقت والجهد.

وأشار اللهيبي إلى أن هذه البرامج تأتي ضمن الأعمال اليومية التي تقدمها الوكالة بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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