بعد مقتل 6 محتجين.. متظاهرون عراقيون يحرقون مبنى محافظة البصرة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أقدم متظاهرون غاضبون على حرق أجزاء من مبنى محافظة البصرة، جنوب العراق، بعد تجدد المظاهرات المنددة بتردي الخدمات.

وتسببت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في وفاة ستة من المتظاهرين الغاضبين؛ مما دفع الشباب الغاضب لإحراق مبنى محافظة البصرة.

يذكر أن حصيلة قتلى المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في البصرة ارتفعت بالأمس إلى 6 أشخاص.

وكان مئات من المتظاهرين تجمعوا قرب مقر الإدارة المحلية في البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد.

وطالب مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، مهدي التميمي، بالتحقيق فوراً في مقتل المحتجين.

وقال: “نطالب القضاء العراقي بفتح تحقيق فوري وعاجل في حادثة مقتل متظاهرين في البصرة، تعرضوا لإطلاق نار”.